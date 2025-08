La delega fiscale è legge. Tasse a rate e giochi: cosa cambia

Uno dei cavalli di battaglia dei partiti di maggioranza, in particolare della Lega di Matteo Salvini, è la flat tax per i lavoratori dipendenti, una “tassa piatta” che dovrebbe sostituire idealmente il sistema a scaglioni. In un primo momento, secondo la legge delega, sarebbe da applicare solamente alla tassazione degli straordinari e della tredicesima. Su questo non sono però ancora arrivate novità. Lo stesso si può dire per l’estensione della cedolare secca agli affitti commerciali. Si tratta di misure per le quali è necessario reperire le risorse economiche, su cui il governo sta ancora lavorando. Anche per questo la scadenza per l'approvazione è stata portata più avanti.