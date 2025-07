Decreto correttivo Irpef, tornano benefici fiscali per familiari non a carico. Ecco quali

La norma su cui si interviene in via correttiva è l’articolo 12 del TUIR (Testo Unico sui Redditi). Questo la sua nuova versione: “Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Le persone elencate nel citato articolo 433 del codice civile, al di là di quelli già ricompresi nella norma, sono “i discendenti prossimi” in mancanza di figli, “i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi”, gli “adottanti”, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, "i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”. Per fratelli germani si intendono quelli che condividono gli stessi genitori, per unilaterali quelli che ne condividono solo uno

