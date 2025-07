Bonus mamme lavoratrici, requisiti e a chi spetta: cosa sapere

Questa casistica di mamme lavoratrici prevede differenze a seconda della tipologia di lavoro. Per chi ha tre figli o più, e un contratto a tempo indeterminato, è previsto per il 2025 e il 2026 l’esonero totale dei contributi fino a un massimo di 3mila euro annui, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Una misura identica allo scorso anno. Invece, per le lavoratrici a tempo determinato o autonome, è previsto il bonus da 40 euro al mese se il reddito da lavoro è inferiore a 40mila euro annui e il figlio più piccolo è under 18. Infine dal 2027, le regole diventano identiche per le mamme con tre o più figli, qualsiasi tipo di lavoratrici siano. Ci sarà quindi l’esonero contributivo calcolato su retribuzione o reddito imponibile fino a 40mila euro (come per le mamme con due figli) ma con figlio più piccolo under 18 (e non under 10 come nel caso delle mamme con due figli).

