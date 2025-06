Bonus mamme lavoratrici, si cambia. A chi spetta e come richiederlo

L’agevolazione per alcune categorie non sarà più sotto forma di decontribuzione, come era stato previsto nell’ultima Legge di bilancio, ma diventa un bonus di 40 euro al mese che sarà versato in un’unica rata a dicembre. Ad annunciarlo la ministra del Lavoro Marina Calderone, dopo il Consiglio dei ministri di venerdì. Stanziati altri 180 milioni per la misura. Cambia anche la modalità per richiedere il contributo