Ente per la riscossione locale, come potrebbe funzionare

Il ministro Giorgetti ha infine affrontato il tema dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), sottolineando come la loro determinazione "è la decisione politica più delicata in assoluto, dove metto l'asticella dei Lep è dove metto di fatto anche il livello di pressione fiscale perché se devo garantire livelli molto alti di assistenza, qualcuno dovrà pur pagare”, ha detto rispondendo alle domande dei parlamentari alla commissione sul federalismo fiscali. "Noi, il ministro Calderoli in prima battuta, siamo assolutamente impegnati e determinati a fare uno sforzo per arrivare finalmente alla definizione di questi Lep. È altrettanto evidente che nel momento in cui andiamo a definire un certo livello di Lep, e condividiamo un livello di prestazioni, si porrà inevitabilmente di volta in volta il problema della loro copertura. Questo è alla fine uno dei principi fondamentali della responsabilità politica, non solo dell'autonomia: quando si decide che un determinato servizio è fondamentale per i cittadini poi ci si deve far fronte", ha spiegato ancora, puntualizzando che "sarà un ulteriore elemento che sarà posto all'attenzione del Parlamento una volta che i Lep saranno definiti".

Per approfondire: Autogrill, 3 euro per l’acqua e 8 euro per un panino: prezzi e aumenti dell’estate 2025