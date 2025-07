Decreto fiscale, le novità previste dall'Imu al concordato

Per Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze e relatore del provvedimento, la maggioranza tramite il decreto fiscale ha “dimostrato che è possibile costruire un fisco più equo, moderno e vicino al Paese reale. Uno Stato che sostiene chi produce, non lo ostacola. Che dialoga con i cittadini, non li opprime". Mentre per Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico e componente della commissione Finanze, “questo non è un decreto fiscale: è un manifesto ideologico, pensato per premiare i furbi e penalizzare i contribuenti onesti".

