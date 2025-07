Stipendi, dal 2026 fine del segreto salariale: novità in direttiva Ue

Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel Vecchio Continente per ogni ora lavorata una donna guadagna in media circa il 12% in meno rispetto a un collega maschio di pari grado. Differenze sensibili emergono tra i vari Paesi Ue, con Svezia e Lussemburgo dove la forbice risulta più stretta, così come tra i vari settori. In Italia, l’Istat calcola che il “gender pay gap” nel privato sfiora il 16%, dieci punti sopra il pubblico (5,2%). Non solo, i dati dell'osservatorio JobPricing 2023 rilevano un incremento del divario retributivo con l’avanzare dell’età: per le donne over 50 il divario sale a due cifre mentre tra i giovani non va oltre il 6%.

