Ocse, in Italia salari -7,5% dal 2021: "Crescita ancora sotto media"

Che dire dunque degli interventi del governo sul costo della vita? "Se il governo non fosse intervenuto sarebbe stato decisamente peggio. E questo anche perché il problema strutturale italiano è quello della scarsa produttività. Le imprese non possono aumentare i salari più di quanto aumenti a produttività perché in questo modo i profitti diminuirebbero troppo. Gli interventi del governo sono stati utili ma non sono risolutivi. Dunque non si può cantare vittoria", spiega sempre Bassanini.