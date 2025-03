Stipendi reali giù in Italia, così è sceso il nostro potere d’acquisto

Introduzione

I salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008, l'anno della grande crisi finanziaria: a gettare una luce inquietante sulla situazione degli stipendi nel nostro Paese è stata l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), che nel suo Rapporto mondiale sui salari ha fatto sapere come l’Italia si distingua “per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo”: il dato risulta essere il peggiore tra i Paesi del G20. E tutto questo avviene nonostante nel 2024 i salari reali siano aumentati di 2,3 punti, recuperando almeno in parte quanto perso negli anni precedenti a causa della fiammata inflazionistica.