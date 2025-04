Pensioni di maggio 2025, quando vengono pagate e gli importi

Introduzione

Il calendario dei pagamenti cambia in concomitanza della Festa dei lavoratori. Il Primo maggio le banche e gli uffici postali restano chiusi perciò il versamento che riguarda tutti i trattamenti previdenziali, assistenziali e pensionistici erogati dall’Inps saranno visibili sul conto corrente da venerdì 2 maggio. Slitta anche il calendario per chi ritira fisicamente la pensione alle Poste. Tutte le date, gli importi e le novità per la detrazione delle imposte