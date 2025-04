Pensioni, riscatto dei buchi contributivi. Come fare domanda all'Inps

L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione non può però essere concessa se “i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari”, specifica ancora l'Inps. Se ciò si verifica nel corso della dilazione già concessa, “la somma ancora dovuta dovrà essere versata in un'unica soluzione”