Fondi pensione, ecco quanto possono far aumentare l’assegno mensile

Introduzione

Secondo l’ultimo rapporto del Ministero Economia e Finanze (Mef), in Italia si allarga la forbice tra l’assegno previdenziale e l’ultimo stipendio percepito. Come mostra una proiezione sul tasso di sostituzione che misura tale rapporto, nel 2040 un lavoratore dipendente con 38 anni di contributi andrà in pensione con un assegno pari al 69,1% rispetto alla retribuzione finale, 12 punti in meno rispetto al 2010 (82,7%). Nel 2070 la proporzione calerà al 66,3%, un punto in meno degli autonomi