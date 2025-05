Istat: tra il 2019 ed il 2024 salari reali giù del 10,5%

Introduzione

Nel nostro Paese le retribuzioni contrattuali hanno perso, considerando il lasso temporale che va dal 2019 al 2024, il 10,5% del potere d'acquisto a causa della forte crescita dei prezzi. È uno dei dati emersi dal Rapporto annuale dell'Istat che sottolinea però che per le retribuzioni lorde di fatto per dipendente, ovvero quelle che tengono conto degli accordi aziendali e individuali e dei cambiamenti della composizione dell'occupazione, la perdita del potere d'acquisto "è stata più contenuta e pari al 4,4% in Italia", superiore al 2,6% della Spagna e all'1,3% della Germania.