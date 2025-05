Assegni nucleo familiare, Inps rivaluta gli importi. Cosa sapere

L'ammontare dell'assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo. Dal 1° aprile 2019, le domande devono essere presentate direttamente all’Inps attraverso il servizio dedicato sul portale online o tramite gli enti di patronato. L'erogazione avviene in modalità mensile, tramite bonifico bancario o postale, o su carta prepagata. Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, durante il quale vengono verificate le condizioni e i requisiti richiesti per accedere al contributo. L'assegno non verrà più erogato nel momento in cui le condizioni necessarie non saranno più presenti. Le domande possono essere presentate anche per uno o più periodi passati. Gli arretrati vengono corrisposti entro cinque anni, a seconda del termine di prescrizione quinquennale. L’importo dell’Assegno è calcolato in base:

alla tipologia del nucleo familiare;

al numero dei componenti;

al reddito complessivo del nucleo familiare