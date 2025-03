Luce e gas, aumenta la spesa per chi ha scelto tariffe indicizzate

Le bollette a inizio 2025 sono aumentate del +24% sulla luce e +28% sul gas. Questi rincari per le famiglie che hanno scelto una tariffa a prezzo variabile, indicizzato sul PUN e PSV, sono dovuti all’aumento del costo dell’energia all’ingrosso. A spiegarlo è la nuova analisi dell’Osservatorio Energia di Segugio.it che confronta i dati dei primi due mesi del 2025 con il 2024, evidenziando l’impatto sulle bollette ascolta articolo

Crescita di PUN e PSV A febbraio 2025, il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica e il PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, i due indici di riferimento, hanno raggiunto un valore superiore a tutti i valori mensili del 2024. Come emerge dall’analisi di Segugio.it, tra gennaio 2025 e gennaio 2024 il PUN è aumentato del +44%, mentre tra febbraio 2025 e febbraio 2024 l’incremento è stato del +72%: questo implica che per una famiglia media con un consumo annuo di 2.700 kWh e 3Kw di potenza, la spesa in bolletta registri un balzo del +24% anno su anno. Guardando ai costi del gas, il PSV ha registrato un +60% nel confronto tra gennaio 2024 e gennaio 2025 ed un incremento del 91% tra febbraio 2024 e febbraio 2025. Ciò fa sì che l’incremento della spesa annuale in bolletta sia pari al +28%.