Ferragni, Fenice Retail in liquidazione: in due anni persi 1,2 mln

Fenice Retail Srl, la controllata di recente messa in liquidazione da Chiara Ferragni, ha perso dal 2023 al 2024 poco più di 1,21 milioni di euro. Come conferma anche "Il Corriere della Sera", la società, al centro del ramo "retail" correlato al marchio della nota influencer e gestito dalla società Fenice, è stata messa in liquidazione proprio quando Ferragni ha scelto di chiudere definitivamente lo store di Roma, dopo aver fatto lo stesso a Milano. A contribuire fortemente la situazione legata al pandoro della Balocco, già peraltro sanzionata dall'Antitrust alla fine del 2023.