Caso Ferragni-Balocco, inchiesta verso l'ipotesi di truffa

Sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco, potrebbe essere modificata a breve la prospettiva accusatoria dell'indagine, al momento senza indagati e titolo di reato. L'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. Intanto i pm analizzano altri contratti dell’imprenditrice

Si profila l'ipotesi di reato di truffa nell'inchiesta condotta dal pm Eugenio Fusco sulla vicenda Balocco-Ferragni . Un'ipotesi che sarebbe avallata da alcune mail acquisite dalla Guardia di Finanza tra il gruppo che produce il pandoro e l’influencer. Si potrebbe quindi modificare a breve la prospettiva accusatoria dell'indagine, al momento senza indagati e titolo di reato. La relazione viene depositata oggi dalla Gdf in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco. Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. Già nelle prossime ore il fascicolo sul caso Balocco-Ferragni potrebbe non essere più contro ignoti. Inoltre alcune delle procure che avevano aperto un fascicolo dopo l'esposto del Codacons si sono rivolte all'aggiunto Eugenio Fusco per trasmettere le carte a Milano che potrebbe essere la procura competente sul caso.

Gli ultimi sviluppi

Questa mattina gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano hanno depositato una prima annotazione, a cui seguirà anche una serie di allegati, al procuratore aggiunto Fusco. In queste ore gli inquirenti milanesi dovranno valutare la nuova prospettiva offerta proprio dall'annotazione della Gdf che valorizza, in particolare, alcune email, già acquisite dall'Autorità garante della concorrenza, che sono state scambiate per programmare la campagna di promozione del pandoro. Dunque, è probabile che venga ipotizzato il reato di truffa e che si arrivi a breve alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Da quanto si è saputo, nell'inchiesta si dovranno valutare i temi del presunto profitto illecito e del danno, in questo caso ai consumatori, elementi necessari per configurare l'ipotesi di truffa. Ipotesi non semplice da contestare, ma su cui inquirenti e investigatori stanno lavorando.

I pm analizzano altri contratti di Chiara Ferragni

Intanto nei giorni scorsi è emerso che potrebbero aprirsi altri fronti nell'indagine della Procura di Milano su Chiara Ferragni e sulle sue società. Dopo il caso del pandoro della Balocco e delle uova di Pasqua prodotte da Dolci Preziosi, gli approfondimenti riguarderanno anche casi simili nei quali la vendita del prodotto di turno con la griffe è stata proposta dalla nota influencer con scopi solidali. Tra questi dovrebbe esserci anche quello della bambola Trudi. L'intenzione è passare in rassegna tutti i contratti in cui in sostanza spunta la parola beneficenza e che hanno, in qualche modo, punti comuni con quelli su cui è già stato acceso un faro in seguito anche agli esposti presentati a pioggia in Italia dal Codacons.