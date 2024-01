Chiara Ferragni, Coca Cola verso blocco dello spot dopo caso Balocco

Il colosso americano avrebbe fatto retromarcia e sarebbe alla ricerca di un altro testimonial per il nuovo spot. Intanto il team dell'influencer è al lavoro per studiare la nuova strategia per uscire dall’impasse e risalire la china

La data di uscita della nuova campagna con Chiara Ferragni era stata fissata a fine gennaio invece sarebbe arrivato lo stop. Secondo La Repubblica, il passo indietro di Coca-Cola sarebbe legato alla tempesta mediatica che l’ha colpita in seguito al caso del pandoro Balocco. Tra le conseguenze delle beghe legali con l’Antitrust c’è infatti una ricaduta sull’immagine dell’imprenditrice, che avrebbe portato il colosso americano a una retromarcia e alla ricerca di un altro testimonial per il nuovo spot. La scelta era originariamente caduta su Chiara Ferragni, a poche settimane dall’edizione 2024 di Saremo, proprio per la sua partecipazione dell’anno scorso al Festival, in cui si era fatta portavoce di valori come indipendenza, orgoglio ed empowerment femminile.