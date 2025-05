Donna scomparsa a Prato, Denisa Maria Adas temeva per la sua vita

Ancora nessuna notizia di Denisa Maria Adas, la donna di 30 anni scomparsa la scorsa settimana a Prato. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda e hanno aperto le indagini per sequestro di persona. “Se mi trovano mi ammazzano", avrebbe detto la donna parlando al telefono: parole che sono state riferite agli inquirenti da un testimone che le avrebbe ascoltate accidentalmente durante la permanenza a Prato della donna che abitava a Roma ma era arrivata nella città toscana per il suo lavoro di escort prendendo alloggio in un residence. Le autorità nel corso degli accertamenti hanno appurato che la sera di giovedì 15 maggio un cliente della trentenne sarebbe andato via dal residence alle 20.45 ma un altro potrebbe averla poi raggiunta. Accertamenti anche su una chat usata dalla donna per tenere i contatti con altre escort.