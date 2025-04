Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand

Le parole dell’influencer

“Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio”, ha commentato Ferragni nel post di Instagram, piattaforma in cui l'influencer vanta circa 28,5 milioni di followers. “Questa decisione - prosegue il messaggio - è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome”. Ferragni ha sottolineato anche l’intenzione di aprire un nuovo capitolo, dopo lo scandalo del “Pandoro Gate” avvenuto nel 2022: “ So che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà: fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l'unico punto da cui ripartire”.