Chiara Ferragni, scontro tra soci nell’assemblea di Fenice su bilancio

Le cifre

L’amministratore unico di Fenice, Claudio Calabi, ha presieduto l’assemblea e ha esordito riportando le cifre: “Il bilancio al 31 dicembre 2023 tiene conto di tutte le passività, potenziali ed effettive, sorte nel corso del 2024, alla luce dei principi di prudenza e completezza, nel rispetto dei principi contabili". Si rileva una “perdita di 6,9 milioni e patrimonio netto negativo di 2,9 milioni”. Dalla situazione patrimoniale 1 gennaio - 31 dicembre 2024 risulta un’ulteriore perdita di 3,3 milioni e quindi all’ordine del giorno c’è l’aumento di capitale per garantire il proseguimento dell’attività.

L’attacco di Morgese

L’avvocato Filippo Garbagnati, rappresentante dell’imprenditore Morgese, prende la parola per contestare la carenza di documenti e “l’assenza del bilancio della partecipata Fenice Retail” cioè quella dei negozi monomarca. Garbagnati “si riserva di esercitare i propri diritti anche in via giudiziale” ma nonostante la richiesta di bloccare l’assemblea per l’approvazione del bilancio si va avanti. In particolare il delegato di Morgese parla di “svalutazioni molto rilevanti nel bilancio 2023 dei crediti della controllata” Fenice Retail e chiede conto dell’ulteriore credito erogato. Calabi spiega che “si è cercato di trovare la soluzione migliore per traghettare la controllata verso una liquidazione in bonus, lavorando con massima attenzione e prudenza”. Ma i rappresentanti di Morgese insistono sulle operazioni e sull’eccesso di prudenza nel predisporre il bilancio che “non risulta assolutamente veritiero né corroborato da un’adeguata documentazione e manifesta un fabbisogno sensibilmente superiore rispetto alle effettive necessità della società”, anche “al fine di coprire l’operato del precedente organo amministrativo”, cioè Ferragni e Barletta che hanno gestito l’azienda fino a novembre 2024, quando è subentrato Calabi.