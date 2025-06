Carta dedicata a te 2025, quando arriva e cosa sapere sui requisiti

In attesa del decreto attuativo che definirà i tempi di attivazione e altri dettagli operativi, anche per il 2025 la misura dovrebbe conservare l’impianto previsto per gli anni passati. Sia nel 2023 sia nel 2024 l’erogazione della social card avveniva senza la necessità per il beneficiario di compilare alcuna domanda. L’invio dipende infatti da un controllo incrociato dei requisiti effettuato in automatico da Inps, Comuni e Poste Italiane