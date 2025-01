Carta dedicata a te 2025, a chi è rivolta e come funziona

Introduzione

La manovra 2025 ha confermato anche la social card conosciuta come Carta Dedicata a te, cioè il sostegno economico che spetta ai nuclei familiari che – pur con un Isee basso – non rientrano fra i destinatari di altri aiuti. Per questo strumento, la Legge di Bilancio ha stanziato 500 milioni di euro, 100 in meno rispetto al 2024. Non dovrebbero esserci altre particolari modifiche rispetto all'anno scorso, a parte un possibile taglio dei beneficiari (vista la restrizione dei fondi).