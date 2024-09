Carta Dedicata a te, arriva la social card da 500 euro: cosa sapere

A beneficiare della social card sono le famiglie con un Isee non superiore ai 15mila euro annui, che non abbiano già sussidi (ad esempio, l'Adi o la Carta acquisti) alla data di entrata in vigore della norma, cioè il 4 giugno 2024, e che non siano neppure fruitori di Naspi, Discoll o cassa integrazione