Portogallo, incentivi fiscali e Irpef ridotta per giovani. Cosa sapere

Introduzione

Il Portogallo archivia la stagione delle agevolazioni per i pensionati stranieri e impiega ora la leva fiscale per contrastare la fuga dei giovani dal Paese. La webzine dell'Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, spiega che il Parlamento ha approvato per il 2025 una Legge di Bilancio con importanti novità fiscali per le nuove generazioni.