Paradisi fiscali nel mondo, i primi 4 sono in Europa: la classifica

Introduzione

Come evidenzia l’ufficio studi della Cgia di Mestre, nel Vecchio Continente fioriscono luoghi attrattivi per contribuenti e imprese in cerca di una tassazione vantaggiosa. Sul podio, dietro al Principato di Monaco, spiccano il Granducato di Lussemburgo e il Liechtenstein, poi le Channel Islands (Jersey e Guernsey), nel tratto di mare tra Regno Unito e Francia. Per trovare il primo Paese “non europeo” bisogna scendere al quinto posto delle Bermuda, territorio britannico d’oltremare nell’Oceano Atlantico