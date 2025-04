Mercato immobiliare, crescono gli investitori stranieri in Italia

Introduzione

Anche in mezzo alla crisi economica e con i tassi sui mutui ancora molto alti, nel 2024 il mercato immobiliare in Italia si è dimostrato attrattivo, specie per chi ha inteso fare un investimento. Non si parla soltanto di compratori italiani, ma anche di quelli stranieri: secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa (ripresi dal portale Mutui.it), che ha analizzato le compravendite realizzate dalle agenzie presenti in tutta la Penisola, lo scorso anno gli investitori stranieri sono arrivati a coprire il 9,5% del totale dei contratti di acquisto. Un netto aumento – più del doppio – rispetto alle cifre del periodo pre-pandemico: nel 2019 si attestavano infatti al 4,1%.