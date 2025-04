Case lusso, ecco le città che superano i 20mila euro al metro quadro

Introduzione

Come emerge dal rapporto “Market Report Italia 2025” di Engel & Völkers Italia, il mercato immobiliare di lusso in Italia “ingrana la marcia” ma con differenze a livello territoriale. Al Nord a spingere sono infatti gli acquisti di prime case di pregio che occupano la metà del totale. Mentre al Centro e al Sud dominano le domande di seconde case, in crescita rispettivamente del 45 e del 42%. Ecco le località più care