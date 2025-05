Decreto polizze catastrofi, obbligo per immobili abusivi in sanatoria

Introduzione

Anche gli immobili su cui è in corso una sanatoria o un condono dovranno essere assicurati contro le catastrofi. Per gli immobili in affitto, invece, l'indennizzo che spetta al proprietario andrà usato per ripristinare il bene danneggiato o distrutto. Il 6 maggio, con una seduta lampo di circa un'ora, la commissione Ambiente di Montecitorio ha iniziato e concluso l'esame degli emendamenti al decreto polizze catastrofali, votando il mandato al relatore Gianpiero Zinzi (Lega). Le modifiche approvate al decreto sono due emendamenti del relatore e quattro riformulati. Il provvedimento è quindi arrivato ieri in Aula a Montecitorio. Ecco cosa prevede e quali sono le novità.