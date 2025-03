Polizze anti-catastrofe, scatta l'obbligo dal 31 marzo. Cosa sapere

Introduzione

Mancano ancora pochi giorni per mettersi in regola con la disposizione della Legge di Bilancio 2024 che introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza contro le calamità (una polizza catastrofale). La scadenza originaria era il 31 dicembre 2024, ma è stata rinviata al 31 marzo 2025 con il decreto Milleproroghe. Ecco di seguito alcune regole da sapere.