Israele-Iran, quali sono gli effetti su aziende e famiglie italiane?

Nel 2024, il prezzo medio del gas si è attestato intorno ai 35 euro per megawattora. In caso di tensioni prolungate tra Israele e Iran, il Centro studi di Unimpresa ipotizza un rincaro medio del 20% delle materie prime energetiche rispetto ai valori del 2024. Se così andasse, le quote salirebbero prepontemente verso i 42 euro per megawattora. Applicando questo incremento al consumo annuo dell'industria italiana (circa 15 miliardi di metri cubi), il costo aggiuntivo per le imprese ammonterebbe a circa 10,5 miliardi di euro. Considerando che le piccole e medie imprese rappresentano circa il 60% del fabbisogno energetico industriale, si stima che oltre 6 miliardi di tale incremento graverebbero direttamente su di esse, specie nei comparti energivori come manifattura pesante, chimica e agroalimentare.

