Ponte Immacolata, 14 milioni di italiani in viaggio: le mete preferite

I numeri positivi dei vacanzieri dell’8 dicembre sono stati sottolineati anche dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. L’esponente del governo Meloni ha sottolineato come “il Ponte dell'Immacolata 2025 sarà una vera festa per il turismo italiano: rispetto al 2023, gli italiani che scelgono di spostarsi crescono del +4,5% e il giro d'affari è in aumento addirittura del 97%”. Santanchè ha fatto notare anche "l'ottimo andamento dei mesi meno canonici" che è "l'ulteriore riconferma di un turismo sempre più destagionalizzato e distribuito".

Leggi anche: Skipass sempre più cari, da Bormio a Cortina: quanto costa sciare quest’anno?