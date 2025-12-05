Ponte Immacolata, 14 milioni di italiani in viaggio: le mete preferite e quanto si spendeEconomia
Introduzione
Le festività di Natale e Capodanno sono ormai dietro l’angolo, eppure sono moltissimi gli italiani che si concederanno una vacanza anche per il ponte dell’8 dicembre. Secondo un’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, sono infatti in 13,9 milioni a partire in quei giorni. La maggior parte di loro, cioè 6,5 milioni, inizierà la vacanza il 5 dicembre mentre 4,9 milioni di italiani aspetteranno il giorno successivo.
A confermare questi numeri è anche uno studio di Federturismo Confindustria, che indica come siano circa 14 milioni gli italiani pronti a partire durante il Ponte dell’Immacolata. La scelta dei vacanzieri ricade soprattutto sulle mete di montagna, che beneficiano delle nevicate recenti anche a bassa quota e della conseguente apertura della maggior parte dei comprensori sciistici.
Quello che devi sapere
Le mete e la durata delle vacanze
Ma in quali strutture sono diretti gli italiani in partenza? La maggior parte di loro rimarrà nel Paese, scegliendo anche località d'arte e destinazioni caratterizzate da bellezze naturali. Al primo posto delle mete ideali per il Ponte dell’Immacolata vengono segnalati dall’indagine gli alberghi e i villaggi turistici. Guardando poi alla durata della vacanza, in media gli italiani si tratterranno per 4,2 giorni.
Quanto spenderanno gli italiani
Per quanto riguarda la spesa media che sarà sostenuta dagli italiani in vacanza, si parla di circa 635 euro a persona: questo produrrà un giro di affari di 8,8 miliardi di euro. L'indagine rivela inoltre una tendenza spiccata ad utilizzare il Ponte dell’Immacolata per visitare i mercatini natalizi in forte crescita su tutto il territorio nazionale: questi infatti attrarranno il 61,3% di coloro che partiranno in occasione dell’8 dicembre.
La top 10 delle città più scelte
Quali sono, dunque, le città preferite dagli italiani che andranno in vacanza per il Ponte dell’Immacolata? La top 10 delle mete più gettonate di Booking.com mostra in testa Roma, seguita sul podio da Napoli e dalla prima città straniera di questa lista: Londra. In quarta posizione si trova una città d’arte come Firenze, seguita da Milano e dalla capitale della Francia, Parigi. A chiudere le prime 10 posizioni della classifica sono Vienna, Bolzano, Torino e Barcellona.
Le parole della ministra Santanchè
I numeri positivi dei vacanzieri dell’8 dicembre sono stati sottolineati anche dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. L’esponente del governo Meloni ha sottolineato come “il Ponte dell'Immacolata 2025 sarà una vera festa per il turismo italiano: rispetto al 2023, gli italiani che scelgono di spostarsi crescono del +4,5% e il giro d'affari è in aumento addirittura del 97%”. Santanchè ha fatto notare anche "l'ottimo andamento dei mesi meno canonici" che è "l'ulteriore riconferma di un turismo sempre più destagionalizzato e distribuito".
Il tema dell’aumento del costo della vita
Insieme al numero di persone che sono pronte a partire e a generare il giro d’affari di cui sopra, c’è però anche un rovescio della medaglia: “Non possiamo trascurare il fatto che, accanto a milioni di italiani che si metteranno in movimento, vi sarà una parte consistente del Paese costretta a rimanere a casa per il Ponte a causa dell'aumento del costo della vita”, ha detto il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. “Ciò mette in evidenza una fragilità reale, amplificata dagli aumenti nelle ordinarie spese quotidiane che spingono molti dei nostri concittadini a far retrocedere nella scala delle priorità la legittima esigenza della vacanza".
Quanto sono aumentati i prezzi per l’Immacolata
La criticità dell’aumento del costo della vita è indicata anche da Assoutenti, che segnala come a parità di notti fuori casa la vacanza costa quest'anno in media l'11,8% in più: rispetto allo stesso periodo del 2023 i biglietti dei voli europei sono rincarati del +17,8%, quelli dei treni del +3,3%, mentre i pacchetti vacanza costano addirittura il 23,9% in più.
