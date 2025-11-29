Apertura impianti sciistici 2025-2026, le date delle principali piste

Introduzione

Con l’abbassarsi del termometro cresce la voglia di evasione verso le vette innevate: l’arrivo del freddo, per molti appassionati, coincide con il desiderio di tornare sulle piste da sci. Non tutti i comprensori, però, seguono lo stesso calendario: alcune stazioni hanno già dato il via alla nuova stagione, mentre altre stanno ultimando i preparativi per accogliere sciatori e snowboarder nelle prossime settimane.

Intanto, si registrano aumenti in tutto il comparto sciistico, in particolare per gli skipass, come conseguenza dei maggiori esborsi sostenuti dalle società di gestione per l’energia e la manutenzione delle strutture.

Ecco quali sono le aperture dei principali centri nella stagione sciistica 2025-2026