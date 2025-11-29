Apertura impianti sciistici 2025-2026, le date delle principali piste

Introduzione
Con l’abbassarsi del termometro cresce la voglia di evasione verso le vette innevate: l’arrivo del freddo, per molti appassionati, coincide con il desiderio di tornare sulle piste da sci. Non tutti i comprensori, però, seguono lo stesso calendario: alcune stazioni hanno già dato il via alla nuova stagione, mentre altre stanno ultimando i preparativi per accogliere sciatori e snowboarder nelle prossime settimane.
Intanto, si registrano aumenti in tutto il comparto sciistico, in particolare per gli skipass, come conseguenza dei maggiori esborsi sostenuti dalle società di gestione per l’energia e la manutenzione delle strutture.
Ecco quali sono le aperture dei principali centri nella stagione sciistica 2025-2026
Quello che devi sapere
Le regole
Prima di tutto va ricordato che le regole si siano fatte più stringenti, per la sicurezza sugli sci: già da alcuni anni è richiesta una copertura assicurativa per chiunque frequenti le piste con sci o tavola, spesso abbinabile al titolo di accesso agli impianti. A questa disposizione si aggiunge ora l’obbligo del casco esteso a ogni fascia d’età, senza alcuna eccezione.
Per approfondire:
Sci, scatta l'obbligo del casco: 150 euro di multa a chi non lo indossa
Impianti già operativi
Sono già operativi: Cervinia – Breuil (Valle d’Aosta), Solda / Sulden (Alto Adige), Val Senales (Alto Adige), Merano 2000 (Alto Adige), Tre Cime Dolomiti (Alto Adige).
Aperture dal 29 novembre 2025
Dal 29 novembre aprono: Alpe Cimbra – Folgaria – Lavarone (Trentino), Andalo – Fai della Paganella (Trentino), Aprica (Lombardia), Borno (Lombardia), Cavalese – Alpe Cermis (Trentino), Chamois (Valle d’Aosta), Cortina d’Ampezzo (Veneto), Courmayeur (Valle d’Aosta), La Thuile (Valle d’Aosta), Latemar Dolomites (Trentino/Alto Adige), Livigno (Lombardia), Madesimo (Lombardia), Madonna di Campiglio (Trentino), Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) (Trentino), Passo Rolle (Trentino/Veneto), Plan de Corones (Alto Adige), San Pellegrino – Falcade (Veneto/Trentino), Sestrière (Piemonte), Torgnon (Valle d’Aosta), Valtournenche (Valle d’Aosta).
Aperture dal 3 dicembre 2025
Dal 3 dicembre inizia la stagione sciistica anche a Pinzolo (Trentino).
Aperture dal 4 dicembre 2025
Alta Badia (Alto Adige), Val Gardena – Selva – Ortisei – Santa Cristina (Alto Adige).
Aperture dal 5 dicembre 2025
Alpe di Siusi / Seiser Alm (Alto Adige), Chiesa Valmalenco (Lombardia), Fun. Speikboden / Berg. Speikboden (Alto Adige), Gitschberg/Maranza – Jochtal/Valles (Alto Adige).
Aperture dal 6 dicembre 2025
Abetone (Toscana), Alagna Valsesia – Monterosa Ski (Piemonte), Alba – Ciampac – Buffaure (Trentino), Alpe di Mera (Piemonte), Antagnod (Valle d’Aosta), Arabba Marmolada (Veneto), Asiago (Veneto), Bardonecchia (Piemonte), Belpiano (Alto Adige), Brusson (Valle d’Aosta), Campitello di Fassa – Col Rodella – Sellajoch (Trentino), Campo Imperatore (Abruzzo), Campo Staffi (Lazio), Canazei – Belvedere (Trentino), Carezza Dolomites (Trentino/Alto Adige), Caspoggio – Valmalenco (Lombardia), Champoluc – Monterosa Ski (Valle d’Aosta), Champorcher (Valle d’Aosta), Colere (Lombardia), Comprensorio Ski Civetta (Veneto), Domobianca (Piemonte), Febbio (Emilia-Romagna), Folgàrida – Marilléva (Trentino), Foppolo – Carona – Brembo Ski (Lombardia), Forni di Sopra (Friuli-Venezia Giulia), Gressoney-La-Trinité – Monterosa Ski (Valle d’Aosta), Gressoney-Saint-Jean – Monterosa Ski (Valle d’Aosta), Ladurns (Alto Adige), Lavarone – Rivetta (Trentino), Macugnaga (Piemonte), Malga San Valentino / Haideralm (Alto Adige), Moena – Alpe Lusia – Bellamonte (Trentino), Monte Bondone (Trentino), Monte Pora (Lombardia), Ollomont (Valle d’Aosta), Ovindoli (Abruzzo), Passo Lanciano – Majelletta (Abruzzo), Passo Lavazè – Oclini (Trentino/Alto Adige), Passo Mendola – Prati di Golf (Trentino/Alto Adige), Pejo (Trentino), Pescegallo – Valgerola (Lombardia), Piancavallo (Friuli-Venezia Giulia), Piani di Bobbio e Valtorta (Lombardia), Pila (Valle d’Aosta), Plan Val Passiria / Pfelders (Alto Adige), Plose – Bressanone (Alto Adige), Polsa – San Valentino (Trentino), Pozza di Fassa – Aloch – Buffaure (Trentino), Prato Nevoso – Mondolè Ski (Piemonte), Racines Giovo (Alto Adige), Ravascletto / Zoncolan (Friuli-Venezia Giulia), Roccaraso – Rivisondoli (Abruzzo), Ruffrè (Trentino), San Martino di Castrozza – Passo Rolle (Trentino/Veneto), San Valentino alla Muta (Alto Adige), San Vigilio di Marebbe (Alto Adige), Santa Caterina Valfurva (Lombardia), Sappada (Friuli-Venezia Giulia), Sauris (Friuli-Venezia Giulia), Sauze d’Oulx (Piemonte), Sella Nevea – Kanin (Friuli-Venezia Giulia), Tarvisio (Friuli-Venezia Giulia), Vipiteno – Monte Cavallo – Rosskopf (Alto Adige).
Aperture dal 12 dicembre 2025
Vigo di Fassa – Pera – Ciampedie (Trentino).
Aperture dal 13 dicembre 2025
Cimone (Emilia-Romagna), Claviere – Vialattea (Piemonte), Corno del Renon (Alto Adige), Frabosa Soprana – Mondolè Ski (Piemonte), Laceno (Campania), Limone Piemonte (Piemonte), Lizzola (Lombardia), Recoaro Mille (Veneto), Rhemes – Notre Dame (Valle d’Aosta), Saint Rhemy – Crevacol (Valle d’Aosta), Sampeyre (Piemonte), San Vito di Cadore (Veneto), Sansicario – Cesana (Piemonte), Tesero (Trentino), Tonezza – Alt. Fiorentini (Veneto), Val Sarentino (Alto Adige), Valle Vigezzo (Piemonte), Watles (Alto Adige).
Aperture dal 19 dicembre 2025
Cogne (Valle d’Aosta).
Aperture dal 20 dicembre 2025
Bielmonte (Piemonte), Campo Felice – Rocca di Cambio (Abruzzo), Cappadocia – Campo Rotondo (Lazio), Corno alle Scale (Emilia-Romagna), La Magdeleine (Valle d’Aosta), Monte Amiata (Toscana), Padola Val Comelico (Veneto), Panarotta 2002 (Trentino), Pescasseroli (Abruzzo), Pescocostanzo (Abruzzo), Pontechianale (Piemonte), Prali (Piemonte), Predaia (Trentino), San Colombano (Lombardia), Scanno – Passo Godi (Abruzzo), Spiazzi di Gromo (Lombardia), Usseglio (Piemonte), Val d’Ultimo / Schwemmalm (Alto Adige).
Aperture dal 26 dicembre 2025
Lurisia – Monte Pigna (Piemonte), Monte Avena (Veneto), Pragelato (Piemonte), St. Gréé di Viola (Piemonte).
Aperture dal 27 dicembre 2025
Ala di Stura (Piemonte), Alpe Devero (Piemonte), Alpe Giumello (Lombardia), Auronzo di Cadore (Veneto), Bolbeno (Trentino), Camigliatello Silano (Calabria), Campitello Matese (Molise), Campo Stella – Leonessa (Lazio), Campo di Giove – Maiella (Abruzzo), Careggine (Toscana), Casone di Profecchia (Toscana), Cerreto Laghi (Emilia-Romagna/Toscana), Crissolo – Monviso Ski (Piemonte), Entracque (Piemonte), Etna Nord (Sicilia), Fiumalbo / Doccia (Emilia-Romagna), Gambarie (Calabria), Garéssio 2000 (Piemonte), Lessinia – Malga San Giorgio (Veneto), Lorica Ski Area (Calabria), Maniva Ski (Lombardia), Misurina (Veneto), Monesi di Triora (Liguria), Montagna Grande di Viggiano (Basilicata), Monte Baldo (Veneto), Monte Livata (Lazio), Monte Sirino (Basilicata), Montecampione (Lombardia), Mottarone (Piemonte), Nevegal (Veneto), Oropa – Mucrone (Piemonte), Passo Fedaia – Marmolada (Trentino/Veneto), Passo Penice (Emilia-Romagna/Lombardia), Pian Munè – Paesana (Piemonte), Pian Neiretto (Piemonte), Piane di Mocogno (Emilia-Romagna), Piano Battaglia – Madonie (Sicilia), Piazzatorre (Lombardia), Pratospilla (Emilia-Romagna), Rucas di Bagnolo (Piemonte), San Domenico di Varzo (Piemonte), Sangiacomo di Roburent (Piemonte), Sant’Annapelago (Emilia-Romagna), Sarnano (Marche), Scanno – Monte Rotondo (Abruzzo), Schia Monte Caio (Emilia-Romagna), Sellata – Arioso (Basilicata), Terminillo (Lazio), Trafoi (Alto Adige), Ussita – Frontignano (Marche), Vallelunga / Maseben (Alto Adige), Ventasso Laghi (Emilia-Romagna), Villaggio Palumbo – Sila (Calabria), Zum Zeri – Passo Due Santi (Toscana).
Aperture dal 3 gennaio 2026
Argentera (Piemonte), Pian delle Betulle – Alpe di Paglio (Lombardia).
Aperture dal 4 gennaio 2026
Teglio (Lombardia).
Aperture dal 10 gennaio 2026
Bolognola (Marche).
Aperture dall’11 gennaio 2026
Bagolino – Gaver (Lombardia).
Aperture dal 25 gennaio 2026
Prati di Tivo (Abruzzo).
Per approfondire: Droni, sensori e IA per sciare più sicuri: il progetto nel nome di Matilde Lorenzi