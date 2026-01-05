Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 gennaio: numeri vincenti

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia, con le festività il calendario subisce delle modifiche: la prossima estrazione, infatti, è mercoledì 7 gennaio. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, lunedì 5 gennaio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto del 5 gennaio

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 5 gennaio 2026:

  • Bari:            10 - 12 - 51 - 38 - 50
  • Cagliari:      30 - 52 - 60 - 89
  • Firenze:       20 - 71 - 41 - 25 - 49
  • Genova:      52 - 53 - 62 - 1 - 35
  • Milano:        74 - 22 - 54 - 37 - 82
  • Napoli:        29 - 14 - 61 - 56 - 81
  • Palermo:     56 - 59 - 69 - 25 - 51
  • Roma:          71 - 4 - 34 - 6 - 37
  • Torino:         59 - 71 - 42 - 82 - 23
  • Venezia:       55 - 71 - 27 - 36 - 77
  • Nazionale:   82 - 2 - 51 - 46 - 77

Il 10 e Lotto, come funziona

n altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

La serie fortunata del 10eLotto del 5 gennaio

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione: 4 – 10 – 12 – 14 – 20 – 22 – 29 – 30 – 41 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 59 – 60 – 62 – 71 – 74

 

Numero oro: 10

Doppio oro: 10 – 12

Extra: 1 - 6 - 25 - 27 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 42 - 50 - 61 - 69 - 82 - 89

 

Come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Superenalotto: combinazione vincente (in aggiornamento)

Sono stati estratti i 6 numeri del 5 gennaio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

  • La combinazione vincente è: 84 – 11 – 17 – 13 – 56 – 80
  • Il numero Jolly è: 41
  • Il numero Superstar è: 13

 

Il Jackpot del Superenalotto del 5-01-2026 è di 101.200.000 euro.

Il Jackpot del Superenalotto del 7-01-2026 è di: 

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 7 gennaio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 146 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 135 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 115 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 109 estrazioni)
  • Torino                89 (manca da 97 estrazioni)
  • Cagliari              19 (manca da 97 estrazioni)
  • Cagliari              55 (manca da 89 estrazioni)
  • Nazionale        6 (manca da 89 estrazioni)
  • Torino              18 (manca da 81 estrazioni)
  • Firenze            65 (manca da 80 estrazione)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 115 estrazioni) - 46 (da 109) - 56 (da 74)
  • Cagliari           19 (manca da 97 estrazioni) - 55 (da 89) - 10 (da 72)
  • Firenze           42 (manca da 146 estrazioni) - 65 (da 82) - 16 (da 69)
  • Genova           34 (manca da 76 estrazioni) - 69 (da 70) - 31 (da 55)
  • Milano            73 (manca da 78 estrazioni) - 50 (da 75) - 58 (da 66)
  • Napoli            3 (manca da 63 estrazioni) - 41 (da 53) - 14 (da 49)
  • Palermo         36 (manca da 70 estrazioni) - 52 (da 65) - 57 (da 59)
  • Roma              26 (manca da 71 estrazioni) - 81, 31 (da 55) - 31 (da 55)
  • Torino              89 (manca da 97 estrazioni) - 18 (da 85) - 82 (da 83)
  • Venezia           71 (manca da 104 estrazioni) - 83 (da 67) - 35 (da 62)
  • Nazionale       59 (manca da 135 estrazioni) - 6 (da 89) - 37 (da 78)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 57 (da 78) - 27 (da 56) - 49 (da 50) - 66 (da 45) - 4 (da 43)

 

