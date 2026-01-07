Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 gennaio

Sensibilità e intuito guidano le scelte, soprattutto di fronte a piccoli cambiamenti. In amore è utile usare diplomazia per superare lievi tensioni e gestire le emozioni con maturità. Nel lavoro la pazienza diventa fondamentale nei rapporti con colleghi e collaboratori. La fortuna alterna stimoli e imprevisti, affrontati con buon senso.

