Ponte dell’Immacolata, le mete preferite dagli italiani per il weekend

Ponte dell’Immacolata, quali sono le mete preferite dagli italiani per il weekend lungo
In prima posizione c’è Parigi, seguita da Barcellona e Londra. Guardando invece a quelle in maggiore crescita, Istanbul registra un +112% di prenotazioni. Per quanto riguarda infine gli stranieri che vengono in Italia, le città preferite sono Roma, Milano e Venezia
- Con l’avvicinarsi del Ponte dell’Immacolata, si torna a parlare di vacanze: secondo eDreams, sono sempre di più gli italiani che scelgono di fare un weekend lungo in viaggio. Ma quali sono le città più popolari tra quelle scelte dagli italiani?
- Al primo posto delle destinazioni prenotate dagli italiani per l’Immacolata 2025 c’è la capitale della Francia, Parigi.
- Subito dopo, in seconda posizione, c’è Barcellona.
- All’ultima posizione del podio c’è poi la capitale del Regno Unito, Londra.
- Medaglia di legno per un’altra capitale europea, Amsterdam.
- Infine, in quinta posizione, si trova la città di Vienna.
- Guardando invece alle mete che sono maggiormente in crescita per prenotazioni degli italiani per l’Immacolata 2025 rispetto al 2024, in prima posizione c’è Istanbul: la città turca ha infatti registrato una crescita del 112%.
- In seconda posizione c’è invece una località italiana, Catania, che fa segnare una crescita del 100%.
- Cresce anche Madrid, che si classifica in terza posizione con un aumento del 76%.
- A salire è anche Marrakech, in Marocco, che si piazza in quarta posizione con una crescita del 70%.
- Infine, in quinta posizione, l’unica città che appare in entrambe le classifiche: Barcellona, che ha registrato un aumento delle prenotazioni del 67%.
- E per quanto riguarda invece le mete italiane preferite dagli stranieri che decidono di viaggiare nel nostro Paese? In prima posizione della top 5 delle destinazioni prenotate dagli stranieri per l’Immacolata 2025 c’è Roma.
- Al secondo posto delle mete preferite dagli stranieri che scelgono l’Italia per l’Immacolata nel 2025 c’è Milano.
- L’ultima posizione del podio è occupata da un’altra meta tradizionale del turismo in Italia, Venezia.
- Al quarto posto, poi, tra le mete preferite dagli stranieri che scelgono l’Italia per l’Immacolata nel 2025 c’è Firenze.
- A chiudere la top5 è Napoli. Infine, da segnalare che gli spagnoli sono protagonisti indiscussi per l’Immacolata nel 2025: rappresentano infatti il 52% delle prenotazioni in Italia, seguiti dai francesi (15%) e dai tedeschi (6%).