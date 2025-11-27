Roma diventa la capitale del Natale, torna Christmas World

Dal 29 novembre 2025 all’ 11 gennaio 2026, Christmas World torna a Villa Borghese con un’edizione ancora più sorprendente, coinvolgente e ricca di contenuti inediti. Oltre 40.000 metri quadrati, tra installazioni luminose, allestimenti scenografici, attrazioni e performer. Tra le novità di quest’anno, il vertiginoso Snow Twister nell’Ice Village, la coloratissima North Pole Raceway di Parigi pensata per i più piccoli

Dopo aver accolto oltre 2 milioni di visitatori nelle precedenti edizioni, Christmas World si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con un’esperienza straordinaria dedicata alla magia del Natale. Dal 29 novembre all'11 gennaio 2026 torna a Villa Borghese, nel cuore verde di Roma, con spettacoli per grandi e piccoli. Su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati, tra installazioni luminose, allestimenti scenografici, attrazioni e performer, il format si conferma come la più grande celebrazione natalizia d’Europa: un viaggio tra le atmosfere del mondo, raccontate attraverso la riproduzione delle sue città più iconiche vestite con gli abiti delle festività.

L’edizione 2025/26 si presenta ancora più dinamica e interattiva, con tante novità progettate per affascinare e coinvolgere visitatori di ogni età. Tornano le attrazioni più amate del villaggio del Natale insieme a nuove imperdibili esperienze. Dalla spettacolare Ice Rink di New York, dove si pattina sotto il Ponte di Brooklyn, all’incantato The Tree of Lights di Londra, passando per l’adrenalinico Ice Slide e l’irresistibile Ice Bumper, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. Ritornano anche la simpatica Santa’s Coaster, vicino Berlino, e The Grand Christmas Carousel, ora in versione ancora più spettacolare. Tra le novità di quest’anno, il vertiginoso Snow Twister nell’Ice Village, la coloratissima North Pole Raceway di Parigi pensata per i più piccoli.

Non mancano Babbo Natale e i suoi elfi insieme ai personaggi simbolo del villaggio, protagonisti di un percorso che restituisce il fascino e i valori più autentici delle feste. « Con Christmas World vogliamo, ancora una volta, rendere grandi e piccoli protagonisti di un racconto collettivo che celebra la meraviglia. Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno per sorprendere ed emozionare, portando a Roma un format ormai divenuto simbolo delle festività» dichiara Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Entertainment. Con un linguaggio fatto di scenografie, musica e spettacolo, Christmas World accompagna il pubblico dentro l’incanto del Natale: un’esperienza che fonde arte e intrattenimento, trasformando Roma in un palcoscenico di creatività e condivisione.