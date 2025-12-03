Skipass sempre più cari, da Bormio a Cortina: quanto costa sciare?

In Valle d’Aosta, quest’anno a Champorcher lo skipass giornaliero passa da 35 a 36 euro, senza però perdere il suo primato: resta infatti la località più economica.

Nel complesso, la Valle d’Aosta non solo mostra incrementi sotto la media nazionale, ma anche un ventaglio di prezzi molto ampio: qui si trovano sia l’opzione in assoluto più economica dell’indagine - Champorcher, come detto - sia quella più esosa, cioè il collegamento internazionale Cervinia-Zermatt (87 euro). Quest’ultimo è il prezzo dello skipass giornaliero se lo si acquista in Italia (Cervinia). Lo stesso skipass comprato in Svizzera (Zermatt) costa molto di più, circa 125 euro.

Le località sciistiche valdostane di fascia "media" sono invece Pila e La Thuile, entrambe allineate sui 58 euro. Più alti i prezzi dello skipass giornaliero per accedere a Monterosa Ski (61 euro) e a Cervinia-Valtournenche (63 euro). La soglia d’accesso al segmento più alto della regione è rappresentata da Courmayeur, che con 69 euro (+3%) si colloca fra le località valdostane più costose.