Viaggi, italiani cercano Ny e prenotano Parigi: top 10 delle mete 2026

Introduzione
Mancano ormai poche settimane alla fine del 2025, e sono molti coloro che si stanno già attrezzando per spostarsi nel 2026: la piattaforma di abbonamento viaggi per il mondo eDreams ODIGEO ha analizzato sia le prenotazioni sia le ricerche per viaggiare nel corso del prossimo anno, tenendo presente anche quali sono i trend che hanno caratterizzato i dodici mesi che stanno per concludersi.
Quello che devi sapere
Quali sono le mete già prenotate
Il primo dato che emerge dal report A year in travel by eDreams ODIGEO 2025 è che gli italiani appaiono desiderosi di imbarcarsi per mete lontane: infatti la top 10 delle destinazioni che sono già state prenotate per il 2026 è completamente occupata da città straniere. In prima posizione si trova Parigi (in foto), mentre a seguire ci sono altre quattro grandi realtà europee: si tratta di Barcellona, Amsterdam, Madrid e Londra.
Da Sharm el-Sheikh a Bangkok
Se le grandi città o capitali europee esercitano un fascino molto forte, ci sono però anche altre destinazioni desiderate dagli italiani: secondo il report di eDreams ODIGEO, infatti, in sesta posizione della classifica delle location già prenotate dagli italiani per il 2026 c’è Sharm el-Sheikh. A seguire si trova Istanbul, mentre in ottava posizione c’è New York. Chiudono infine la top 10 Tenerife e Bangkok (in foto).
La top10 delle mete più cercate
Per quanto riguarda invece la top 10 delle destinazioni ricercate dagli italiani per il 2026, si notano alcune differenze: in testa alla classifica c’è infatti New York (in foto), seguita da Tokyo - che non appare nella precedente graduatoria - e Bangkok. Ai piedi del podio si trova poi Parigi, seguita da Londra. In sesta posizione c’è un’altra novità, Malé nelle Maldive, seguita poi da Amsterdam, Barcellona, Sharm el-Sheikh e Madrid.
L’importanza degli eventi sportivi
Secondo eDreams ODIGEO, in ogni caso, a guidare le scelte di viaggio per il 2026 saranno anche gli eventi sportivi. Per quanto riguarda infatti l’Italia, ad esempio, si registra una crescita del 24% delle ricerche di Milano per il periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Invece Messico (+15%) e Canada (+14%) registrano un aumento delle ricerche per il periodo in cui ospiteranno la Coppa del Mondo di calcio maschile.
Dai festival alla musica
Non c’è comunque solo sport nelle ricerche degli italiani: infatti il Sapporo Snow Festival ha generato un aumento delle ricerche verso il Giappone del 12%, mentre il Carnevale ha spinto Rio de Janeiro a una crescita del 7%. Anche la musica risulta essere un importante fattore attrattivo, con l’Eurovision Song Contest che ha fatto registrare un notevole +166% di ricerche a Vienna in quelle date. Crescite importanti anche per Amsterdam (+71%) e Milano (+155%) in corrispondenza della tournée mondiale di The Weeknd.
Dove hanno prenotato gli italiani nel 2025
E per quanto riguarda l’anno che sta per concludersi? Finora nel 2025 le mete più prenotate dagli italiani hanno visto Barcellona al primo posto. A occupare gli altri gradini del podio sono Parigi e Tirana. La prima meta in Italia è in quarta posizione, e si tratta di Catania, seguita da Olbia. In sesta posizione poi c’è Londra (in foto), seguita nell’ordine da Madrid, Amsterdam, Ibiza e Tenerife.
Le mete maggiormente in crescita
Se quelle appena elencate sono le destinazioni più prenotate in assoluto, è interessante notare anche quali sono quelle che hanno segnato una crescita maggiore nel 2025. In testa a questa speciale classifica c’è Marsa Alam, che ha registrato un +101%, seguita da Sharm el-Sheikh (+60%) e Larnaca a Cipro (+46%). Verona, in quarta posizione, cresce del 42%, mentre Malaga e Candia a Creta del 36%. Cagliari e Casablanca registrano invece una crescita del 34%, Valencia del 31% e Venezia (in foto) del 24%.
Quali città scelgono gli stranieri in Italia
E per quanto riguarda l’Italia vista fuori? Roma rimane al primo posto tra le destinazioni più prenotate dagli stranieri. Nel 2025 in seconda posizione c’è Milano, seguita da Venezia, Napoli e Firenze. In sesta posizione c’è poi Palermo, seguita da Catania, Bologna, Olbia e Bari. Osservando infine la provenienza dei visitatori, i francesi hanno collezionato il 25% delle prenotazioni, seguiti dagli spagnoli (23%), dai tedeschi (16%) e dai britannici (6%).
