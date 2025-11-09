Viaggi, italiani cercano Ny e prenotano Parigi: top 10 delle mete 2026

Introduzione

Mancano ormai poche settimane alla fine del 2025, e sono molti coloro che si stanno già attrezzando per spostarsi nel 2026: la piattaforma di abbonamento viaggi per il mondo eDreams ODIGEO ha analizzato sia le prenotazioni sia le ricerche per viaggiare nel corso del prossimo anno, tenendo presente anche quali sono i trend che hanno caratterizzato i dodici mesi che stanno per concludersi.