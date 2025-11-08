Da Monte-Carlo a Mareterra, a Monaco tra lusso e cura dell'ambiente

Offerte Sky
Da Monte-Carlo a Mareterra, nel Principato di Monaco tra lusso e cura dell’ambiente

Lifestyle fotogallery
34 foto

Poco più di due chilometri quadrati di terra baciati dal sole 300 giorni l’anno. Best European Destination 2025, il Principato di Monaco è uno degli stati più cosmopoliti al mondo con residenti che rappresentano 139 nazionalità e il 20% del territorio coperto da aree verdi. Meta sostenibile e laboratorio di idee, unisce eccellenza ambientale e innovazione architettonica con palazzi avveniristici che affiancano edifici Belle Époque e mercati rionali accanto a ristoranti e alberghi di lusso

a cura di Costanza Ruggeri

