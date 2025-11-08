Da Monte-Carlo a Mareterra, a Monaco tra lusso e cura dell'ambiente

1/34

C’è la Monaco di Monte-Carlo con gli hotel di lusso, il casinò e le boutique alla moda e la Monaco di Mareterra con le architetture di Renzo Piano e Norman Foster. E poi c’è la Monaco di La Condamine e della Rocher, i quartieri dei monegaschi, con il Palazzo dei Principi, i carrugi e i mercati rionali dove l’aria profuma di caffè, barbajuans e pissaladière. Un territorio dalle mille anime che travalica la fama di paradiso fiscale, glamour ed esclusivo, e assurge a vero e proprio archetipo di sviluppo urbano ecosostenibile.

