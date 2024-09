Forest Sleeping, 15 mete per una vacanza d'inizio autunno nella natura

12/30

Realtà friulana che propone alloggi ecologici ed autosufficienti, dotati di ogni comfort, Friland è nata a fine 2018 con l'obiettivo di far riscoprire il territorio e un turismo più lento e consapevole. Pensata per avere un impatto minimo sull’ambiente, la "stanza nella natura" consente di entrare in punta di piedi nella natura e mettersi in suo ascolto

Siviglia "on the road", passeggiata in 20 tappe nella capitale andalusa