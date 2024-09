Dormire da re, 20 castelli in Italia per un soggiorno da favola

1/40

Il nostro viaggio lungo l'Italia alla scoperta di vecchi castelli trasformati in hotel comincia a pochi chilometri da Merano, in Alto Adige, per visitare CASTEL FRAGSBURG, il più piccolo albergo a 5 stelle del Sudtirolo. Il maniero si presenta come uno chalet in muratura e legno, all’interno di un parco di dieci ettari. Edificato nel 1620 dagli eredi del conte Mämmingen, nel 1954 è entrato in possesso della famiglia Ortner

Scopri tutti gli episodi della rubrica viaggi ON THE ROAD di Sky TG24