Pantone Peach Fuzz, i luoghi dove "immergersi" nel colore dell'anno

Dalle rocce dell'Arizona all'arenaria rosa di Jaipur, in India, passando per le albe in mongolfiera sui “Camini delle Fate” in Cappadocia e, ancora, i tramonti sullo skyline di Toronto e Rio de Janeiro. Con l’aiuto di SkyScanner, piattaforma leader globale per la comparazione viaggi, questa settimana abbiamo selezionato 10 mete nel mondo che incarnano la tavolozza dei colori di tendenza del 2024

a cura di Costanza Ruggeri