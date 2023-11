Camera vista bosco, dove dormire tra gli alberi dell'Alto Adige

19/20

Terminiamo il nostro viaggio in Alto Adige in Alta Badia. A meno di un chilometro dal centro di La Villa visitiamo il MI CHALET. Rifugio di lusso per due persone, ecosostenibile, con musica in filodiffusione, camino di design e grandi vetrate, è il posto perfetto per assistere allo spettacolo dell’enrosadira che colora di rosa le Dolomiti

