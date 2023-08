Drink con vista, tra i ristoranti e i rooftop bar panoramici di Napoli

Frittelle di alghe sul Lungomare Caracciolo e cocktail vista Vesuvio da Posillipo. Ma anche spaghetti ai frutti di mare dal decimo piano di un albergo davanti Castel dell'Ovo e "Taralli cu ‘e friarielli" con affaccio su Capri. Se è vero, come recita il detto, che prima di morire bisogna vedere Napoli, vederla dall'alto dà sicuramente un'emozione in più. Questa settimana vi portiamo sopra i suoi tetti per andare alla scoperta delle terrazze più esclusive per un drink e una cena fronte mare

a cura di Costanza Ruggeri