Reykjavik, viaggio alla scoperta della capitale più a nord del mondo

"Accogliente, dinamica, innovativa". Non ha esitazioni Roberto Luigi Pagani quando gli chiediamo come definirebbe la capitale d'Islanda. Conosciuto sui Social Network come 'Un italiano in Islanda', il cremonese trasferitosi 8 anni fa nella Terra del ghiaccio (e autore del libro-guida edito da Sperling & Kupfer) ci accompagna alla scoperta della città. Tra musei, parchi, caffetterie e ristoranti, ci siamo fatti raccontare la "sua" Reykjavik

a cura di Costanza Ruggeri