Ponte del 2 Giugno 2025: le top 30 destinazioni degli italiani

Il 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, cadendo quest’anno di lunedì, non poteva offrire miglior occasione agli italiani per approfittare del weekend lungo di fine primavera per fare qualche breve gita “fuori porta”. Per scoprire dove hanno scelto di trascorrere questa mini-vacanza, Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti, ha realizzato la classifica delle trenta destinazioni più amate per il ponte di giugno, segnalando anche il prezzo medio delle case vacanze previsto per ciascuna località