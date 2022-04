Viaggio tra i Secret bar, alla scoperta degli Speakeasy italiani

2/20

In via Labicana, a due passi dal Colosseo, in uno spazio che negli anni è stato carboneria, studio di registrazione e bisca, troviamo il THE RACE CLUB. Le porte d'ingresso di una comune officina meccanica nascondono (dal 2014) un locale ispirato ai circuiti da corsa dove, tra motociclette e box auto, si consumano cocktail all'avanguardia. Per accedere la prima volta bisogna compilare una "patente" che consente di "circolare liberamente in pista" per un anno. Tra le novità la Charity Drink List: per ogni drink ordinato una donazione a un ente benefico

