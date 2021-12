Venezia da bere, i cocktail bar più esclusivi della città

4/30 ©MARTINO DINI/Venice Cocktail Week

Il Grancaffè Quadri è uno dei grandi salotti veneziani, situato in quelle che un tempo erano le stanze dei Procuratori della Serenissima aperte al pubblico nel 1844 dai fratelli Vaerini che all’epoca gestivano il caffè. La proposta per la Venice Cocktail Week è "A Pat on the Back" Martini, ula reinterpetazione di un grande classico

