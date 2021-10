"La Grande Bellezza", i Rooftop bar più panoramici di Roma. FOTO

16/20

Spin off pop del ristorante al piano terra di The First Art Hotel, in via del Vantaggio, ACQUAROOF TERRAZZA MOLINARI offre una vista sulle cupole gemelle, il Tridente e i tetti che mescolano l’anima più pittoresca e popolare di Roma. A guidare la nuova esperienza dell’ultimo piano dell’hotel è lo chef Daniele Lippi